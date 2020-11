Covid boomerang, Mancini contagiato

La notizia gli è arrivata nei giorni scorsi. Il ct Roberto Mancini, in accordo con la Federazione, ha voluto però attendere l'esito di un nuovo tampone prima di comunicare la sua positività al Coronavirus. Salterà sicuramente l'amichevole con l'Estonia, in programma mercoledì prossimo. Per quella partita, in panchina ci sarà il suo allenatore in seconda, Alberigo Evani.

Le convocazioni le farà oggi. Il rischio è che più di una squadra non sia in grado di poter lasciare liberi i propri giocatori di aggregarsi alla Nazionale. La Fiorentina si è chiusa nella 'bolla' dopo il caso Callejon. La Roma ha annunciato ieri la positività di Dzeko che non ci sarà nel match dell'Italia in Bosnia. i giallorossi non sono in isolamento ma la Asl di riferimento ha autorizzato per i prossimi dieci giorni solo il tragitto da casa a Trigoria e viceversa. La Lazio sembrerebbe aver risolto tutti i suoi problemi ma il condizionale resta d'obbligo. Ma c'è di più perché la preoccupazione di tutti i presidenti è che possano ripetersi nuovi episodi come quelli già accaduti con l'ultima sosta per le nazionali dalla quale sono tornati diversi giocatori positivi, da Cristiano Ronaldo a Skriniar.

(Il Messaggero)