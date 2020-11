Coppa Italia: la Roma femminile affronta il Tavagnacco

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Primo passo verso uno degli obiettivi stagionali. Oggi inizia la Coppa Italia dell'As Roma femminile, ancora scottata dall'immeritata sconfitta subita domenica scorsa con il Milan. Il ko del Vismara ha intaccato il morale del gruppo ma nel corso della settimana le ragazze di Bavagnoli hanno trasformato la delusione in voglia di riscatto. Alle 10 le giallorosse affrontano in trasferta il Tavagnacco - squadra di Serie B - (diretta Roma Tv) in un match in cui la coach giallorossa darà spazio alle giocatrici che hanno giocato meno: "Ci sarà occasione di fare turnover - le parole di Bavagnoli - la mia intenzione è di vedere anche ragazze giovani che sono molto importanti per il nostro sviluppo". In porta torna Ceasar mentre in difesa Ohale dovrebbe fare il suo debutto da titolare. A centrocampo possibile turno di riposo per Andressa e Giugliano che lasciano spazio a Ciccotti, Bernauer ed Hegerberg. Nel tridente offensivo chance per Corelli che affiancherà Bonfantini e Thomas.