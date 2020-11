Coppa Italia, giallorosse senza problemi: cinque gol al Tavagnacco

Netta vittoria della Roma femminile nella prima delle due partite del girone di Coppa Italia: in Friuli, le giallorosse si sono imposte per 5-0 sul campo del Tavagnacco, squadra retrocessa lo scorso anno dalla Serie A alla B. Dopo aver chiuso il primo tempo avanti di tre gol per le reti di Ohale, Hegerberg e Giugliano, la squadra di Betty Bavagnoli (che ora si giocherà il passaggio del turno contro le “cugine” della Roma Calcio femminile) ha arrotondato il risultato grazie a Bonfantini e Severini.

(corsera)