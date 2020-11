Contratto con opzione, Mkhitaryan va oltre il 2021

Henrikh Mkhitaryan è destinato a prolungare il soggiorno a Roma ben oltre il giugno del 2021, i quattro numeri scritti nel contratto. Negli accordi stipulati l’estate scorsa è previsto che la Roma possa far valere l’opzione per il rinnovo automatico fino al 2022 ma che poi debba essere il calciatore ad approvare la decisione. In pratica Mkhitaryan non può imporre la sua presenza per un altro anno se la Roma non la ritiene funzionale agli interessi della squadra. Ma ha il diritto di rifiutare il prolungamento se è la Roma a chiederlo. L'armeno non si aspettava di trovare una struttura all’avanguardia come Trigoria e una società ambiziosa come la Roma. Per giocare nel club, l’armeno ha rinunciato ad una parte dello stipendio che percepiva a Londra Nord. Le prime dieci partite stagionali hanno svelato che Micki non aveva sbagliato a puntare su stesso.

(corsport)