Oggi è in programma un Consiglio di Lega: temi sul tavolo le nuove disposizioni mediche e la centralizzazione dei tamponi. Si discutera del nuovo protocollo della FMSI: tra le nuove norme di cui si parlerà c'è la bolla (di 7 giorni) in caso di tesserati positivi da attuare in una struttura e non più a casa.

(Gasport)