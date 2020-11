Con Smalling c'è sicurezza. "Ecco il giusto atteggiamento"

Sarà un caso o forse no, ma col ritorno di Smalling la Roma in due partite non ha subìto gol. «Abbiamo conquistato - ha scritto il difensore inglese - tre punti importanti con il carattere e il giusto atteggiamento». Dello stesso avviso Spinazzola: «Abbiamo fatto una grande partita e potevamo fare anche cinque o sei reti». Di Smalling ha parlato Mancini: «Non lo scopriamo oggi. È un giocatore importante e di grande esperienza. Anche quando era infortunato si faceva sentire. Averlo in campo per noi conta molto».

(Gasport)