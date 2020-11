Colonia portoghese a Trigoria: Fonseca spinge per Boto

In vista del mercato di gennaio Paulo Fonseca ha tre desideri: un terzino destro, El Shaarawy e soprattutto un direttore sportivo. Pubblicamente lo ha detto spesso nei giorni scorsi mentre ieri, in conferenza, ha cambiato linea: «Finora ne ho parlato perché me lo avete chiesto voi - ha detto riferendosi ai giornalisti - . Ora non lo farò più e parlerò solo di chi lavora con noi». La sensazione, però, è che a breve la faccenda ds possa risolversi. In lizza restano Campos e Sartori, ma il nome forte delle ultime ore è quello di Josè Boto. Fonseca lo conosce bene per averci lavorato nell’ultimo anno allo Shakhtar e sa che ha caratteristiche che i Friedkin cercano nel nuovo responsabile di tutta l’area sportiva: sa costruire le squadre ma, soprattutto, è un grande esperto di calcio. Per quasi un decennio ha lavorato al Benfica e nella sua carriera ha scovato gente come Oblak, Di Maria, David Luiz e Witsel.

(gasport)