Col Cluji ancora turnover: Mayoral per Dzeko

La Roma è pronta a scendere in campo questa sera contro il Cluj nella gara che potrebbe regalare a Fonseca i tre punti e il primato nel girone di Europa League. I giallorossi però, come affermato anche dal tecnico portoghese, devono pensare anche al campionato, visto che la qualificazione in Champions League è l'obiettivo principale per questa stagione. Per questo motivo questa sera si prospetta un nuovo turnover con Pau Lopez di nuovo dal primo minuto, difesa ballottaggio tra Ibanez e Juan Jesus, centrocampo con Villar e davanti ballottaggio tra Pedro e Mkhitaryan. L'unico certo di una maglia sembra essere Borja Mayoral, che avrà una nuova possibilità per dimostrare le proprie doti. Il tecnico però intanto esprime la propria preoccupazione per lo stop delle Nazionali in programma dopo la gara con il Genoa: «È vero, so che alla Roma siamo rigorosi, facciamo test quasi tutti i giorni, mentre in nazionale arrivano giocatori da tanti altri paesi, tanti continenti dove non so cosa succede. Speriamo non accada nulla».

(La Repubblica)