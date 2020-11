Cluj-Roma, Fonseca s'inventa la difesa: spunta l'opzione Calafiori

Fonseca fa i conti con le assenze in difesa e si ritrova con i soli Jesus e Cristante disponibili (il brasiliano è l'unico centrale di ruolo schierabile attualmente). Per motivi regolamentari non potranno essere aggregati nemmeno i titolari della Primavera. Una situazione generale che limita a due le soluzioni, entrambe di piena emergenza: la prima prevede il ritorno della linea difensiva a quattro, l'altra consiste nell'inserimento nei tre di Calafiori, che da difensore puro ha già giocato, sia pure nelle giovanili.

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE

(ilromanista.eu)