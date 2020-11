Città spaccata. Laziali ok, Roma fermata con tre positivi in più: Pellegrini, Fazio e Santon

Che l'Italia stia vivendo una situazione drammatica a causa del Covid-19 è eveidente, come lo è la divisione che il Governo ha effettuato del paese in modo tale da avere Regioni divise in tre differenti fasce. Stupisce però il fatto che due ASL territoriali che si rapportano alla stessa realtà cittadina possano differenziarsi così tanto nelle loro decisioni. Questo è il caso di Lazio e Roma, che arrivano in maniera differente a vivere questa sosta per le Nazionali. I giocatori biancocelisti hanno ricevuto il via libera per partire verso i rispettivi ritiri, mentre quelli giallorossi sono stati bloccati. La motivazione sembra essere frutto della positività di Dzeko, Boer, Fazio, Santon e Pellegrini che rischiano di generare un focolaio interno a Trigoria. Queste differenze vengono poi spalmate in tutta Italia e verso tutte le squadre, senza alcun tipo di uniformità.

(gasport)