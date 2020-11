Ciro e l’altalena dei tamponi: il bomber laziale come in gabbia

Un giorno positivo, l’altro negativo. Immobile non ne può più. Sta bene, non ha alcun sintomo da Covid, e ovviamente ha una voglia matta di giocare. Si sente una vittima di questa situazione ambigua, lo dirà anche al capo della procura federale Giuseppe Chiné quando lo interrogherà per cercare di capire cos’è accaduto con i suoi tamponi. Nei suoi confronti naturalmente non ci sono dubbi o sospetti. Il problema potrebbe essere legato al «famoso» gene N, la cui presenza è interpretata in modo difforme da alcuni medici (ad esempio il responsabile sanitario biancoceleste Ivo Pulcini).

(corsera)