Caso Verona-Roma: ecco cosa è successo ieri

Ieri è andata in scena l'audizione per il ricorso presentato dalla Roma dopo la sconfitta a tavolino di Verona. Probabilmente la sentenza sarà resa nota oggi. La riunione infatti sarebbe andata per le lunghe, il che potrebbe rappresentare un elemento positivo per i giallorossi visto che - se i giudici fossero stati certi di infliggere la penalità ai giallorossi - avrebbero già sentenziato. L'avvocato Conte ha puntato sulla differenza che esiste tra errore e dolo, anche Fienga ha ha ribadito come si sia trattato semplicemente di un errore non essendoci nessun altro motivo che quello di una dimenticanza. Il dibattito si è acceso quando è intervenuto l'avvocato del Verona che ha definito i dirigenti della Roma come incapaci. La richiesta della Roma è quella della cancellazione della prima sentenza con la richiesta di una sanzione.

(Il Romanista - P. Torri)