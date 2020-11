Caso tamponi, tempi lunghi. L'inchiesta durerà tre mesi

Mentre la Lazio continua a scendere in campo in questa Serie A 2020/2021, sul fronte societario il club deve difendersi dalle indagini partite nei confronti del caos tamponi. Sembra che l'istruttoria portata avanti dalla procura federale dovrebbe durare un mese, ma in realtà non verrà chiusa prima di 90 giorni. Ieri doveva esser ascoltato il medico biancoceleste Ivo Pulcini, ma l'audizione è slittata a giovedì. Nella giornata di oggi poi la procura di Avellino riprocesserà tutti i tamponi effettuati a Formello nella giornata di venerdì per capire se i risultati erano corretti o meno.

(La Repubblica)