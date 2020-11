Caso tamponi, oggi c'è Pulcini alla Procura Figc: passaggio chiave dell'inchiesta

In questi mesi i medici delle società di calcio hanno posto più volte il problema di non restare soli nelle decisioni ed era emerso il nodo delle responsabilità. Paradossale in questo senso la posizione di Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio.

Oggi sarà interrogato dalla procura federale, guidata da Giuseppe Chinè, sul caso dei tamponi della Lazio. Nel suo caso la fattispecie è opposta: il medico, infatti, avrebbe fatto tutto da solo. Riservandosi tutta la valutazione clinica dei casi e non condividendo le informazioni con l’Asl dall’emergere delle prime positività (prima del viaggio della Lazio in Belgio per la sfida di Champions di Bruges) all’ultimo sabato, quello che ha portato all’isolamento di Immobile, Strakosha e Leiva dopo i risultati dei test al Campus Biomedico di Roma. Assieme a Pulcini sarà sentito Fabio Rodia, responsabile dello staff medico biancoceleste.

(Gasport)