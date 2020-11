Caso tamponi Lazio: otto ore di esami su prelievi, analisi e modalità di raccolta

Un lavoro analitico complesso quello della virologa Maria Landi all’ospedale «Moscati» sulle analisi, anzi sulle controanalisi dei tamponi effettuati dal laboratorio Futura Diagnostica sul gruppo squadra della Lazio di Avellino. Gli esami sono quelli che avevano dato un esito difforme rispetto a quelli del Campus Biomedico di Roma con la positività di Immobile, Leiva e Strakosha. E proprio questa difformità aveva portato la procura di Avellino a disporre i sequestri presso il centro biancoceleste di Formello e lo stesso laboratorio. Obiettivo: comprendere il perché di questi differenti risultati. Le analisi sarebbero durate otto ore concludendosi in tarda serata con dati parzialmente controversi. Gli esiti ufficiali non sono stati svelati, la dottoressa Landi si è presa del tempo per analizzarli. Bisognerà vedere se il perito si limiterà a verificare la coerenza dei risultati, oppure soffermerà la sua attenzione anche sulle procedure di prelievo, la quantità di materiale utilizzato, il rispetto dei parametri standard che si usano in tutto il percorso dell’analisi, dal momento del prelievo.

(gasport)