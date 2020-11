Caso tamponi, comunicazioni tardive: Pulcini ascoltato dal pm di Avellino

Prosegue il caos tamponi in casa Lazio. Venerdì sera il pm Vincenzo D'Onofrio ha ascoltato Ivo Pulcini come persona informata sui fatti. Il responsabile medico biancoceleste, nei giorni scorsi era stato audito anche della procura della Figc. E' considerato un elemento chiave dell'inchiesta, la Guardia di Finanza ha perquisito il suo studio. Gli inquirenti hanno voluto ricostruire i passaggi anche attraverso le telefonate fatte e ricevute e i messaggi. Eh già perché le mancate comunicazioni ora sono anche al centro dell'attenzione della giustizia ordinaria. Le mail certificate consegnate al pm Chiné evidenziano un inizio tardivo delle comunicazioni. Tradotto la Lazio ha cominciato a mandate informazioni scritte dal giorno in cui vengono fatti i tamponi al Campus Bio Medico. Prima tutta la trafila veniva fatta solo tramite telefonate. L'obiettivo è capire se certi comportamenti facevano parte di un modus operandi o di semplici errori.

(Il Messaggero)