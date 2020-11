Caso-Diawara: tutto rinviato a lunedì prossimo

L'udienza per il ricorso presentato dalla Roma per far annullare la sconfitta a tavolino arrivata contro l'Hellas Verona, causata dal fatto di aver messo il nome di Diawara nella lista sbagliata, è stata rinviata a lunedì prossimo. Dal club giallorosso fanno sapere che i motivi sarebbero di tipo tecnico. Intanto nella giornata di ieri è andata in scena anche l'udienza per la causa intentata dall'ex ds giallorosso Gianluca Petrachi. Questo avrebbe chiesto 5 milioni di risarcimento per il proprio licenziamento, ma per ora sembra che si stia tentanto la via della conciliazione. Le parti ora potranno ragionarci per tutto il mese.

(gasport)