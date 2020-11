Carisma, personalità e mentalità: se Pedrito non si ferma solo ai gol

Terzo gol in campionato per Pedro, che più gioca e più si diverte: l'ex Chelsea è un manuale più che da sfogliare, da guardare per chi si avvicina a questo sport. Propositivo e pericoloso nel primo tempo e decisivo nel secondo contro la Fiorentina, Pedro gioca a tutto campo, generoso e sempre a disposizione del compagno.

Arrivato nella Capitale dopo essere stato operato ad una spalla, sembrava che potesse esser pronto ad ottobre e invece Fonseca gli ha dato subito fiducia. Più gioca, più sembra essere indispensabile. L'ex Chelsea ha portato nella Roma brio, imprevedibilità e mentalità vincente. Sei partite, tre gol, è il suo biglietto da visita.

(Il Messaggero)