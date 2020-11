Caos Var-iabile. Piccinini stop dopo l'errore su Perisic, un nuovo caso Giacomelli

Altri due stop: i vertici arbitrali hanno valutato negativamente la prestazione dell’arbitro e del Var di Inter-Parma, sabato sera a San Siro, così – a una settimana dal caso Giacomelli in Milan-Roma – si profila uno stop per Marco Piccinini, direttore di gara, e per Fabio Maresca ai monitor. Non poteva passare inosservata la svista a San Siro per il mancato calcio di rigore per l'Inter per un fallo di Balogh su Perisic in area.

Lo stesso disegnatore arbitrale, Nicola Rizzoli, ospite negli studi di Sky Sport ha fornito spiegazioni sugli ultimi episodi che hanno coinvolto arbitri e Var.

(Gasport)