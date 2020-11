Caos evitabile con un unico laboratorio

IL TEMPO (L. SALOMONE) - Negare che esista un problema tamponi sarebbe un errore imperdonabile per la serie A. Quattro laboratori, la Synlab, la Futura Diagnostica di Avellino, il Campus Biomedico di Roma e l'ospedale Moscati sempre nel capoluogo irpino, hanno emesso verdetti discordanti. Senza entrare nel merito delle inchieste delle varie procure che faranno il loro naturale corso, è quantomeno necessario accelerare per uniformare i test anche con i casi dei falsi positivi emersi finora. C'è bisogno di un centro che analizzi i tamponi di tutti i calciatori per evitare di falsare ancora di più un torneo già funestato dal Covid-19. La Lega, per ora, tentenna, nell'ultima assemblea tante parole ma di fatti reali ancora nulla. Si va avanti senza un piano reale fondamentale, anche a costo di spendere più soldi rispetto alle soluzioni attuali dei nostri club. Il caso Lazio aumenta i dubbi su protocolli che possono essere rispettati solo con un laboratorio unico: serve chiarezza.