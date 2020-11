In attesa del rientro di Zaniolo, la Roma continua a monitorare più di un profilo per l'attacco. E oltre ai nomi di El Shaarawy e Bernard, come riporta il giornalista Paolo Rocchetti, ai giallorossi piace anche Steven Berghius, esterno offensivo classe '91 in forza al Feyenoord e nel giro della nazionale olandese. Già 7 gol in campionato in questo inizio di stagione.

(Tele Radio Stereo)