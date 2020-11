Calcio in crisi per il virus, però aumentano i ricavi dei "jersey sponsor"

La tempesta pandemica che ha travolto l’industria calcistica ha risparmiato i partner più visibili delle squadre di Serie A, quelli che compaiono sulle divise da gioco. L'incasso complessivo dagli sponsor di maglia dei 20 club di A per l’attuale stagione è addirittura superiore al 2019-20: quasi 169 milioni contro i precedenti 162. Leader incontrastata della classifica è la Juventus, il cui trend commerciale già in ascesa è esploso con Ronaldo. Nella passata stagione Jeep, la casa automobilistica di famiglia, aveva adeguato il precedente accordo con un surplus di 25 milioni, a quota 42. Seguono Fiorentina, che grazie all’azienda del patron Commisso, Mediacom, arriva a percepire 26,2 milioni dai loghi della divisa; e il Sassuolo con Mapei. Quarta la Roma, all’ultimo anno di contratto con Qatar Airways e Hyundai ed ha aggiunto lo sponsor di manica (Iqoniq) salendo da 14 a 16 milioni e allungando sulle milanesi. Milanesi che hanno prospettive differenti. Entrambe, al momento, sono ampiamente sottostimate rispetto al loro potenziale. Ma se l’Inter sta per concludere il lungo matrimonio con il main sponsor Pirelli (11 milioni base annua) e spera di incassare almeno il doppio dal 2021 da un partner asiatico, il Milan ha rinnovato qualche mese fa con Emirates fino al 2023 passando da 14 a 10 milioni.

(gasport)