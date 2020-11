Calciatori bloccati ma Fonseca è felice

Cristante, Mancini, Pellegrini, Spinazzola, Mkhitryan, Ibanez e Kumbulla. Sono questi i nomi dei giocatori che durante questa sosta per le Nazionali avrebbero dovuto lasciare Trigoria per unirsi ai rispettivi ritiri. Invece la ASL territoriale a cui il club giallorosso fa capo ha bloccato tutto, vista la positività di Edin Dzeko, e costretto i giocatori a non lasciare la Capitale. Può dunque sorridere Fonseca, che si era espresso in maniera negativa nei confronti di questo stop per le Nazionali in un momento così delicato a causa della pandemia.

(Il Messaggero)