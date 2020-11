Bruno Conti, l’omaggio a Maradona

Non c’è persona più adatta di Bruno Conti, in casa romanista, per omaggiare la memoria di Diego Armando Maradona. “Marazico”, avversario e amico dell’argentino, oggi pomeriggio deporrà una corona di fiori sotto al murale dedicato al “Pibe de or”, ai Quartieri Spagnoli. Un gesto per niente scontato, in un periodo storico in cui i rapporti tra le due società e tra le tifoserie sono ai minimi storici. Un segno di pace nel nome di Maradona, come Conti in campo all’Olimpico il 25 ottobre del 1987, quando si ruppe definitivamente il gemellaggio tra le due tifoserie.

(corsera)