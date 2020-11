Borja, un gol e un assist in stile Dzeko e quella mitraglia che ha ricordato Bati

La Roma vince e convince. Nella giornata di ieri i giallorossi di mister Fonseca si sono imposti per 3-0 ai danni del Parma, giocando una gara sontuosa in tutte le zone del campo. L'assenza di Dzeko, che preoccupava e non poco i tifosi, è stata compensata da una grande prestazione, condidata con gol, di Borja Mayoral. Lo spagnolo è sembrato infatti più coinvolto nella manovra offensiva e, a differenza di come è abituato a giocare, in più occasioni ha cercato di abbassarsi per aiutare la squadra. Mayoral al termine della gara ha così commentato la propria prestazione: «Sono qui solo da un mese e mezzo ma mi sto adattando bene, sento la fiducia del tecnico. Quando i compagni in una squadra nuova ti accolgono in questo modo è tutto più facile. Sto migliorando, sento il supporto della squadra ed è molto importante. I gol per un attaccante sono sempre importanti. Le difese italiane sono molto forti, sto cercando di migliorare per cercare sempre la porta, attaccare gli spazi e combinare il gioco basso con i compagni per poi andare in profondità. Giocare con Pedro e Mkhitaryan? Certamente aiuta».

(Il Messaggero)