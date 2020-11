Borja Mayoral ha deluso: Mkhitaryan centravanti se non recupera Dzeko

Le notizie della positività, seppur debole, nella giornata di ieri di Dzeko cominciano a far ragionare Fonseca sul piano B per la ripresa del campionato che vedrà la Roma affrontare il Parma domenica alle 15. E il tecnico portoghese è tentato dal confermare Mkhitaryan al centro dell'attacco come avvenuto nell'ultima parte di Genoa-Roma, quando l'armeno ha realizzato una tripletta. Borja Mayoral, a segno contro il Cluj in Europa League, ha deluso proprio a 'Marassi' e allora potrebbe rivedersi il tridente leggero, con Pedro e Carles Perez alle spalle di Mkhitaryan.

(corriere dello sport)

