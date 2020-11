Borja Mayoral cerca una serata di gloria con Dzeko?

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 18:55 contro il Cluj, nella gara che mette in palio il primo posto nel girone di Europa League. Fonseca nella conferenza stampa di ieri pomeriggio ha svelato alcuni nomi dei giocatori che partiranno dal primo minuto oggi. A guidare l'attacco giallorosso ci sarà ancora una volta Borja Mayoral, a caccia della prima rete con la maglia della Roma. Lo spagnolo ha bisogno di tempo per adattarsi, come affermato dallo stesso Fonseca, ma per molti esiste la possibilità che in campo questa sera scendano sia lo spagnolo che il capitano Edin Dzeko. L'idea non è stata confermata dal tecnico, ma neanche negata visto che la risposta è stata "vedremo".

(gasport)