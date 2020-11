Testa al campo per preparare la sfida in Europa League contro il Cluj per Paulo Fonseca, ma occhio anche a cosa succede alle altre entro i confini: fissata per le 17.30 di oggi la gara di Coppa Italia tra Bologna e Spezia - quarto turno -, che deciderà il prossimo avversario della Roma nella competizione. I giallorossi entreranno in scena, come le altre big, a partire dagli ottavi di finale.

(Il Messaggero)