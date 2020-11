ASL, a Roma c'è il derby. Gravina: "Solo da noi"

In questi giorni in cui il campionato di Serie A si ferma per via dei ritiri delle Nazionali, scoppia il caso relativo alle ASL territoriali che no riescono a trovare un punto d'incontro e non permettono ad alcuni giocatori di partire. Questo è il caso di Roma e Lazio, che devono seguire due differenti linee. Nel primo caso infatti tutti i giocatori sono stati fermati, mentre nel secondo è stato dato il via libera a lasciare Formello. Repentina la reazione del presidente Gravina, che chiede soprattutto uniformità nelle decisioni sul tema: «Siamo gli unici in Europa a comportarsi così, non facciamo una bella figura».

(Il Messaggero)