Arriva Scalera: sarà il dg della Roma da gennaio

Sarà Stefano Scalera il primo dirigente della Roma dell'era Friedkin. Qualche settimana fa, in un incontro con i nuovi proprietari del club, l'attuale Vice Capo di Gabinetto del MEF aveva ricevuto un'offerta di lavoro dal club giallorosso. Offerta che lo aveva molto lusingato, non solo per la sua fede giallorossa. In quell'occasione aveva spiegato di essere molto felice della proposta, ma che aveva bisogno di un po' di tempo prima di poter dare una risposta definitiva in un senso o nell'altro.

In sostanza si è preso un periodo di riflessione, anche nella consapevolezza del suo ruolo certo non di secondo piano al Ministero delle Finanze, ruolo che ovviamente non si può lasciare dalla sera alla mattina. La risposta non è cambiata dopo la riflessione. Il dottor Scalera, già dal prossimo gennaio, diventerà il direttore generale con delega specifica ai rapporti istituzionali (politici e sportivi) della Roma.

(Il Romanista)

