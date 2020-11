Arbitri e Var, serve una svolta: club e giocatori vanno coinvolti

Arbitri e Var sbagliano di più, gli errori sono aumentati. Da Giacomelli in Milan-Roma, a Chiffi in Toro-Lazio, passando per Piccinini in Inter-Parma il campionario è vasto. Rispetto alla stagione scorsa il ricorso al Var è diminuito, la linea è quella di far decidere di più l’arbitro in campo. Rizzoli parlando apertamente a Sky domenica sera di ogni singolo episodio ha fatto un passo avanti sulla via della trasparenza, e anche del dialogo. Senza un confronto con società e giocatori difficilmente si migliora. In Inghilterra i club della Premier possono chiedere chiarimenti e dare suggerimenti agli arbitri attraverso il Professional Game Officials Limited, la struttura responsabile della formazione dei direttori di gara. l ruolo di Rocchi come ambasciatore presso i club, delegato a spiegare e ad ascoltare, è un primo passo. Ne dovranno seguire altri. In Bundesliga gli arbitri hanno un account Twitter usato per spiegare in tempo reale le decisioni prese.

(gasport)