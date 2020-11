Allarme difesa, Mancini e Ibanez a rischio

IL TEMPO (E. ZOTTI) – La Roma rischia di ritrovarsi senza difesa. Il bollettino medico può complicare parecchio i piani di Fonseca. Sia Ibanez che Mancini sono usciti malconci dall’Olimpico: il brasiliano ha chiesto il cambio dopo cinque minuti dall’inizio del secondo tempo a causa di un problema alla coscia destra, mentre l’azzurro, che aveva accusato problemi nel riscaldamento, nel finale di gara ha tirato il freno a mano per un fastidio all’adduttore. Per entrambi la diagnosi è quella di risentimento, ma nelle prossime ore saranno sottoposti ad ulteriori controlli per verificare l’esatta entità del danno. Una brutta tegola in vista delle gare contro Cluj e Napoli, in programma giovedì e domenica. Se i due infortuni si rivelassero seri, Fonseca potrebbe sperare di recuperare Smalling (tra oggi e domani tornerà in gruppo) e uno tra Fazio e Kumbulla, che devono negativizzarsi dal Covid-19.