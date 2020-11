Allarme difesa. Da rincalzo a uomo d'Europa: Roma aggrappata a Juan Jesus

A poche ore dal match di Europa League contro il Cluj in casa Roma scatta l'allarme difesa. E Fonseca mai avrebbe pensato di doversi aggrappare ad un calciatore che era scivolato in fondo alle gerarchie del reparto arretrato: Juan Jesus. Problemi al ginocchio per Smalling, noie muscolari per Ibanez e Mancini, con Kumbulla e Fazio ai box per Coronavirus.

In estate Juan Jesus ha rifiutato tutte le destinazioni di mercato - Cagliari e Genoa su tutte - e Fonseca lo ha sempre impiegato in Europa League. Domani, salvo clamorose sorprese, il brasiliano collezionerà il quinto gettone stagionale.

