Accordo sui rinnovi di Zalewski e Ciervo

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma procede spedita con l'operazione rinnovi dei migliori talenti della Primavera. Dopo Ndiaye il club giallorosso - grazie al lavoro del direttore sportivo pro-tempo De Sanctis - ha blindato altri due gioiellini della squadra allenata da De Rossi: è stato infatti raggiunto l'accordo con l'agenzia di Pocetta (agente di Lorenzo Pellegrini) per i prolungamenti di Zalewski e Ciervo. L'italo polacco, attualmente in isolamento causa Covid-19, è il capo cannoniere del campionato Primavera ed è stato già convocato tre volte in prima squadra. Entrambi i classe 2002 firmeranno un contratto fino al 2024.

Le operazioni appena concluse sono soltanto alcune di quelle su stanno lavorando a Trigoria: i prossimi incontri in programma sono quelli per parlare delle situazioni di Milanese e Bove (i loro contratti scadono nel 2022). Il primo è stato premiato da Fonseca con l'esordio in prima squadra nell'ultima gara di Europa League mentre il secondo ha recuperato da un intervento al piede. Tutti e due sono considerati giocatori di sicura prospettiva, l'intenzione della Roma è quella di fargli firmare un contratto a lunga scadenza (2024) per farli crescere con tutta la calma necessaria in una fase così delicata della carriera