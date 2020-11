A Cluj Fonseca ritrova Dzeko, ma è allarme rosso in difesa

Edin Dzeko tornerà a giocare stasera. Dopo il Covid, il numero 9 giallorosso torna a disposizione per la sfida con il Cluj. «Ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per capire le sue condizioni fisiche, anche se si è allenato a casa questo periodo». È lo stesso Fonseca a rivelare che punterà sul capitano di una Roma che proverà sopperire con la qualità dei suoi attaccanti alle tante assenze in difesa.

Senza Smalling, Ibanez, Mancini, Fazio (tornato ieri negativo al covid, quindi disponibile col Napoli) e Kumbulla, Fonseca può schierare come centrale di ruolo il solo Juan Jesus. Che dovrebbe fare coppia con l’adattato Cristante. «La difesa a quattro è una possibilità -ammette il portoghese - Calafiori comunque giocherà titolare». E sarà l’esordio in Europa League per il diciottenne, fino a qualche giorno fa in isolamento a causa del coronavirus.

(La Repubblica)