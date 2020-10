Zola: "Apprezzo tantissimo Zaniolo"

GASPORT - Al quotidiano ha rilasciato una lunga intervista Gianfranco Zola, ex giocatore tra le altre di Cagliari, Parma e Chelsea, ed allenatore, che tra i tanti temi dal Coronavirus alla Serie A ha menzionato anche il giallorosso Nicolò Zaniolo:

Da numero 10 a numero 10, ma c’è ancora spazio per un giocatore alla Zola in questa Serie A e in generale in questo calcio?

«Il calcio ora è troppo diverso. Il ruolo del fantasista praticamente non esiste più, perché i 10 giocano in più posizioni: come seconda punta, da esterno, da falso nove o anche da interni a centrocampo. Però ci sono dei giocatori di grande qualità e fantasia che mi piacciono molto. Per esempio Zaniolo è un calciatore che apprezzo tantissimo, così come Insigne a Napoli».