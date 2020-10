Zaniolo, riabilitazione senza fretta. A breve arriva il rinnovo?

Nicolò Zaniolo non si perde d'animo e continua a lavorare - così come ribadito nel pomeriggio dal suo agente - per il ritorno in campo, senza alcun tipo di fretta per evitare spiacevoli sorprese. Nel frattempo, la Roma di Friedkin vuole farne un totem: per questo motivo il classe '99 vorrebbe rivedere il suo contratto per arrivare a percepire un ingaggio di 3 milioni di euro. La nuova proprietà, al momento, è molto impegnata su più fronti, ma la discussione su un nuovo accordo con il gioiellino giallorosso è in agenda.

(gazzetta.it)

