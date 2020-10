Zaniolo, il futuro della Roma sarà tuo

Un grosso sospiro di sollievo. Èquello che hanno tirato ieri mattina Paulo Fonseca e i dirigenti della Roma quando sono arrivati i risultati dei tamponi a cui si sono sottoposti i calciatori giallorossi, dalla prima squadra alle giovanili, che sono risultati tutti negativi al Covid-19. L’unico positivo resta così Amadou Diawara. Nel frattempo il presidente Friedkin è sempre più immerso nelle questioni romaniste e pian piano stanno emergendo alcuni particolari del suo primo mese nella Capitale. Prima della gara contro la Juventus all’Olimpico, ad esempio, il presidente ha voluto incontrare Nicolò Zaniolo per fargli gli auguri di pronta guarigione. «Tornerai più forte di prima», le parole di Friedkin, che fin dal primo giorno ha individuato in Zaniolo uno dei punti fermi della Roma e lo ha scelto come uomo immagine: presto, probabilmente entro Natale, per lui potrebbe arrivare il rinnovo del contratto con prolungamento fino al 2025 e aumento dello stipendio.

(corsera)