Zalewski, dai baby all’Olimpico

A dispetto di quello che il cognome potrebbe far pensare, Nicola Zalewski è nato a Tivoli, nel gennaio del 2002, da genitori polacchi. Trequartista-esterno, il ragazzo è uno dei talenti più promettenti a disposizione della Primavera di Alberto De Rossi. Ha segnato sabato scorso all’interno della larga vittoria contro l’Atalanta (4-0), ed è stato convocato in prima squadra per la gara di ieri sera, contro il Benevento. E la Roma ci punta, il club giallorosso ha deciso di prolungargli il contratto in scadenza nel 2022. Già cinque gol e svariati assist nelle prime quattro giornate del campionato Primavera, imponendosi all’attenzione del calcio dei grandi. Con il doppio passaporto, italiano e polacco, Zalewski è stimatissimo dal connazionale Boniek, che ha ieri esultato per la convocazione del ragazzo. «Nicola per la prima volta in panchina in serie A! Applausi!». Ha come idolo Lorenzo Pellegrini, che lo aiuta molto nella sua crescita.

(La Repubblica)