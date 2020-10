Vitek e l'aula, Friedkin in attesa. Ma l'area stadio resta Tor di Valle

Il neo presidente, Dan Friedkin, per ora non ha intenzione di cambiare l'area su cui costruire lo stadio: ritiene che non sarebbe opportuno cambiare, anche se il progetto stadio portato avanti non lo convince del tutto sia per la struttura dell'impianto sia per quella dell'intero complesso. Vuole, inoltre, portare avanti i discorsi con Radovan Vitek per l'acquisto dei terreni di Tor di Valle. È in attesa dell'accordo tra il magnate ceco e Unicredit - la firma è slittata alla prossima settimana, ma arriverà.

Ci sarà da aspettare poi il passaggio in aula del provvedimento, i Friedkin comunque attenderanno l'ultimo step senza cercare nei prossimi mesi un nuovo terreno. Niente Fiumicino, dunque. Infine, il primo incontro con la Raggi è stato esclusivamente conoscitivo, ma le parti si rivedranno per lavorare sul progetto.

(Corsport)