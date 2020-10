Vitek compra lo stadio, ma su Tor di Valle resta lo scoglio trasporti

Via definitivamente: l'Euronova di Parnasi esce di scena. Da ieri i terreni dove dovrebbe sorgere lo stadio della Roma a Tor di Valle sono passati al magnate ceco Radovan Vitek. La palla ora passa alla Raggi e alla maggioranza grillina, sempre più spaccata. Il problema principale sul tavolo rimane quello della viabilità in una zona che rischia di andare in tilt con l'afflusso dei tifosi. Saltato il ponte di Traiano, e senza interventi adeguati sulla via del Mare e sulla Roma Lido il tema dei trasporti rimane centrale. Intanto Vitek attende le decisioni dell'Aula consiliare sulla variazione urbanistica, ma dopo aver sborsato 250 milioni la prossima settimana dovrebbe sbarcare a Roma. Per lo stadio tratterà direttamente con Friedkin, ma il problema ora è tutto politico.

