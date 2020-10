Virginia Raggi: «Lo stadio si farà e darà lavoro»

«Voglio rassicurare cittadini e tifosi giallorossi: lo stadio della Roma si farà. Noi vogliamo realizzarlo e siamo al lavoro per raggiungere questo obiettivo». Dopo lo scontro con la Regione Lazio di due giorni fa riguardo alla Convenzione urbanistica, la sindaca di Roma, Virginia Raggi è tornata a parlare del progetto dello stadio della Roma, per il quale l’ok definitivo dovrebbe slittare al 2021. «Sappiamo benissimo - ha detto la Raggi - cosa significherebbe per la nostra città, la sua economia e il suo sviluppo. Ma soprattutto per migliaia di persone che potranno avere un lavoro. In questo momento difficile serve un grande investimento per Roma. Noi ci siamo: nessuno blocchi quest’opera».

(Corsera)