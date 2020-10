Villar, il baby regista cerca spazio per decollare: “Roma, fidati sono già pronto”

Gonzalo Villar, a 22 anni, sembra avere tutte le carte in regola per poter dare il suo contributo alla Roma. Duttile, può giocare sia in regia che dietro alla punta, grazie alla sua abilità tecnica elevata. Con Diawara fermo ai box per Covid-19 e Cristante e Pellegrini in Nazionale, la sua presenza a Trigoria è una bella notizia per il tecnico Paulo Fonseca. Ha voglia di dimostrare ciò di cui è capace e scalpita per un’occasione dal primo minuto. Nel precampionato, al termine della gara con il Frosinone, aveva dichiarato: “Cerco sempre di lavorare, in estate ho lavorato molto e sono andato in nazionale, sto bene e mi sento pronto per cominciare la stagione, voglio giocare di più. Mi stanno bene tutte le posizioni. Certo, mi trovo meglio a centrocampo, ma posso giocare anche come numero dieci. Comunque voglio giocare, non importa dove, ma l’importante è giocare“. Un messaggio chiaro e diretto al tecnico portoghese. Fonseca lo stima parecchio, ma in questa fase iniziale ha mandato in campo lo spagnolo soltanto per pochi minuti nei finali di gara. Ora che si comincerà a giocare ogni tre giorni, ci sarà bisogno anche di lui.

(gasport)