Via libera da Unicredit. A Vitek i terreni di Tor di Valle

I terreni dello Stadio della Roma passano a Radovan Vitek per 250 milioni di euro e Luca Parnasi esce di scena. Ieri il Cda di Unicredit ha approvato l’intesa con il magnate ceco che coinvolge Parsitalia, Capital Dev e Eurnova, ovvero la società che detiene la proprietà dei terreni di Tor di Valle dove dovrebbe sorgere lo stadio giallorosso. Da alcuni giorni Eurnova e Vitek avevano raggiunto un accordo dopo tredici mesi di trattative serrate. L’ok di Unicredit era il passaggio sostanziale, dopodiché le parti si sono incontrate dal notaio per procedere con le firme sui quattordici contratti totali in ballo. L’accelerata è probabilmente legata a uno degli obiettivi di Vitek, il centro commerciale Maximo costruito dal gruppo Parnasi e pronto ad essere inaugurato in zona Laurentina. Ma l’affare più importante è di certo quello sull’impianto della Roma il cui progetto, con la definitiva uscita di scena di Luca Parnasi – alle prese con un’inchiesta giudiziaria per corruzione – ha più chance di essere licenziato in Assemblea capitolina dalla maggioranza M5S.

(corsera)