Via ai colloqui per il futuro ds: Rangnick e Paratici i preferiti

Terminato il mercato è arrivato il momento delle scelte in società. Dan e Ryan Friedkin non hanno intenzione di affrontare la sessione invernale senza un direttore sportivo ed è per questo che dovranno dare seguito ai colloqui avuti tra agosto e fine settembre. Ad occuparsene è anche Eric Williamson, il braccio destro di Dan che sta tenendo tutti i contatti e valutando ogni opportunità che si presenta, come quella di Ralf Rangnick.

L’ex direttore sportivo delle due squadre del gruppo Red Bull (Lipsia e Salisburgo) attualmente è senza un incarico, ma vorrebbe rientrare nel calcio come allenatore/dirigente, un doppio ruolo che metterebbe in seria discussione l’attuale tecnico Paulo Fonseca. In prima fila c’è anche Fabio Paratici. Il dirigente della Juve sarebbe in rotta con i bianconeri, che potrebbero annunciare l’addio in occasione dell’assemblea dei soci del 15 ottobre, come accaduto con Marottanel 2018.

La Roma avrebbe proposto al dirigente un contratto di tre anni a circa 2 milioni stagione e i Friedkin hanno anche avuto modo di conoscerlo all’Olimpico in occasione dell’ultimo Roma-Juventus. Più defilati i profili di Berta e Campos.

