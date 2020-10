Verso il nuovo DS: Paratici superato in curva

[...] Se fino a un po' di tempo fa sembrava in pole position l'attuale ds della Juventus Fabio Paratici, adesso appare più lanciato Ralf Rangnick, con Luis Campos in scia. Di più, pare che il prescelto abbia già lavorato in gran segreto per la Roma già nelle scorse settimane, da un mese circa. E che sarà annunciato entro un paio di settimane.

Ma sul nome c'è ancora mistero, tanto che potrebbe essere anche un altro professionista di cui neanche a viale Tolstoj conoscono l'identità. [...]

(Il Romanista)

