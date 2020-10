Veretout aspetta il partner: a centrocampo partito il casting

Jordan Veretout è il pupillo di Fonseca, l’uomo a cui il portoghese ha consegnato le chiavi del centrocampo. In estate il francese è stato l’oggetto del desiderio soprattutto del Napoli, ma la Roma ha respinto al mittente tutti i sondaggi e conta di proporgli al più presto il prolungamento fino al 2025 del contratto firmato appena dodici mesi fa.. Finora il tecnico al suo fianco ha alternato Amadou Diawara e Lorenzo Pellegrini. Il primo non ha più giocato dopo le parole del suo procuratore che ne ha reclamato la titolarità. Per questo dalla gara con la Juve l’allenatore ha deciso di arretrare Lorenzo Pellegrini, che altrimenti sarebbe rimasto fuori dalla formazione titolare visto che in avanti ha deciso di puntare sul tridente Dzeko-Pedro-Mkhitaryan. Pellegrini però in quel ruolo non ha brillato. Per questo contro il Benevento, alla ripresa del campionato, potrebbe trovare spazio uno tra Cristante e Villar.

(Corsera)