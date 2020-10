Una pausa per Dzeko. Mai a secco dopo le prime due partite

Momento non semplicissimo per Edin Dzeko. Non era mai successo infatti che il bosniaco restasse senza gol nelle prime due partite giocate in campionato. A spaventare, però, è stata soprattutto l’abulia mostrata ad Udine . Quello che preoccupa, quindi, è la situazione psicologica dell’attaccante. Per la terza volta è stato vicino all’addio, ma in questo caso le circostanze sono state molto diverse. Dzeko non voleva andare al Chelsea e Di Francesco si battè come un leone per trattenerlo. Aveva trovato un accordo con l’Inter ma il trasferimento era saltato e al bosniaco era rimasto un contratto più ricco. Adesso aveva già svuotato l’armadietto per andare alla Juventus, ultima occasione per chiudere la carriera con una vittoria anche in Italia. Chi lo conosce dice che è solo un momento passeggero, come capitano agli attaccanti. La sosta servirà a recuperarlo.

(corsera)