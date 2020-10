Una macchina economica che non è un bene superfluo

[...] Lo sport non è solo quello dei professionisti più o meno super pagati, del calcio di Serie A e dei suoi campioni, lo sport è di tutti. Da chi lo pratica a qualsiasi livello, a tutti coloro che ci lavorano e ci vivono a vario titolo. [...] Qui non si tratta più di mandare avanti le varie competizioni e i campionati, servono immediati interventi economici. Il calcio, come sempre, è in cima ai pensieri, spesso populisti e demagogici, di chi ritiene che ci sia ben altro di cui occuparsi.

[...]. Se sono i paperoni calcistici a gridare aiuto, come possono trovarsi la pallacanestro o la pallavolo, il nuoto o la scherma, e soprattutto tutti coloro che gestiscono società e impianti?

(Il Messaggero - M. Caputi)