Una difesa che fa gol. La 'prima' di Marash è già da veterano

Chi ha segnato la partita ieri in modo decisivo è stato il più giovane di tutti, ovvero quel

Marash Kumbulla che a 20 anni, all'esordio europeo in giallorosso – per di più a lungo al

centro di una difesa che ha guidato con stimmate da veterano – contro lo Young Boys ha realizzato la rete decisiva. «Un esordio così è il massimo. È stato incredibile perché ho segnato e grazie al mio gol abbiamo vinto. Sono più contento per la squadra, però. È proprio a lei che voglio dedicare la mia rete».

Ma Kumbulla non perde l’occasione per fare un’analisi del match. «Nel primo ci hanno pressato alti e in questo campo abbiamo faticato. Nel secondo, invece, hanno rallentato e quindi abbiamo fatto salire il gioco ed abbiamo avuto più occasioni». Parole da veterano, di chi sta vivendo con tranquillità l’accelerata della sua carriera, che nel giro di una settimana lo ha portato dall'esordio da titolare in nazionale ad un ruolo da leader in giallorosso. «Sto vivendo questo passaggio con serenità – conclude – e questo è solo grazie al mister e alla squadra, che mi hanno fatto integrare subito. Senza di loro non sarebbe stato cosi facile».

(Gasport)